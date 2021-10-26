Старинный инструмент гобой д'амур впервые прозвучит на концерте в Липецке

ТАСС, 26 октября. Посетители Липецкой филармонии услышат старинный музыкальный инструмент гобой д'амур, который впервые прозвучит 27 октября на концерте "Диалоги", посвященном десятилетию струнного камерного оркестра "Русская классика". Об этом рассказала во вторник руководитель пресс-службы Липецкой государственной филармонии Анна Ярославина.

В программе мероприятия транскрипции и оркестровки авторства Леонида Гофмана: переложения для оркестра "Времен года" П. Чайковского, "Сказок старой бабушки" С. Прокофьева, "Фантастических пьес" Р. Шумана

"Струнный камерный оркестр "Русская классика", который отмечает десятилетие, выступит в Липецке под управлением приглашенного композитора, дирижера Леонида Гофмана. Также для участия в концерте приглашен гобоист Алексей Уткин, известный музыкант, дирижер, художественный руководитель Государственного академического камерного оркестра России. Уткин будет играть не только на гобое - впервые в Липецке прозвучит гобой д'амур, старинный инструмент", - сообщила Ярославина.

Гобой д'амур - это разновидность гобоя, деревянный духовой инструмент, немного большего размера с более мягким и спокойным тембром.

Липецкая филармония ведет свою историю с 1957 года. На этой сцене начинала свою карьеру Алла Пугачева и выступали такие известные артисты, как Марк Бернес, джаз-оркестр под управлением Олега Лундстрема и другие коллективы.