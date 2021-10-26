В Страсбурге открылась выставка Александра Химушина "Мир в лицах - Российская Федерация"

ПАРИЖ, 26 октября. /ТАСС/. Выставка работ фотографа из РФ Александра Химушина "Мир в лицах - Российская Федерация", повествующая о коренных народах России, открылась в Страсбурге во вторник. Экспозиция разместилась сразу в трех локациях: в здании Совета Европы, а также возле зданий постпредства России при этой организации и у консульства РФ.

"Для меня это большая честь, представлять народы Сибири здесь, в Совете Европы. Я сам сибиряк в третьем поколении, поэтому для меня особенно важно показать миру, что у нас есть такое разнообразие коренных народов, живущих в нашей стране", - сказал Химушин. Выступая перед участниками церемонии в Страсбурге, он рассказал, что главный посыл его работ - напомнить людям о том, что следует познавать и уважать культуры друг друга. Также своим проектом он хочет обратить внимание на проблему сохранения аутентичности культур некоторых народов.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич поблагодарила Россию за усилия по организации этой выставки, а также самого автора работ за возможность больше узнать о коренных народах мира.

"Эта замечательная выставка демонстрирует все грани разнообразия национальностей одной из наших стран-участниц. Россия - большая страна и европейцы не знают достаточно о ее горах, озерах и просторах, которые таят в себе невероятные образцы культуры и различные национальности, из которых состоит население страны. Они должны увидеть эту выставку, где на фотографиях представлены люди из разных уголков этой страны, их лица", - сказала она.

В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который прибыл в Страсбург для участия в 41-й сессии Конгресса местных и региональных властей, напомнил, что в его регионе проживают три народности, которые были там "еще до прихода новгородцев и до Петра I": водь, ижора и ингерманландские финны. Он рассказал, что каждые пять лет для них выпускаются специальные учебники, о них пишут книги, снимают фильмы и мультфильмы.

"Не каждому удается доехать до дальних уголков Сибири, Якутии или добраться до отдаленных границ России. Но, благодаря таким фотохудожникам, у нас есть возможность увидеть своими глазами, какие красивые, самобытные лица, и какая яркая культура, - добавил Дрозденко. - Нашей задачей - властей и энтузиастов - является донести до сегодняшнего поколения и до будущих эту уникальную культуру народов, которые есть в России".

"Эти люди живут в условиях свободы, мира и безопасности, - отметил на открытии выставки постоянный представитель России при Совете Европы, посол Иван Солтановский. - Они уважают свои традиции, свой образ жизни, свое культурное наследие, свой родной язык". Он также подчеркнул, что в "Российской Федерации проживает более 200 национальностей, которые говорят на более чем 300 языках и диалектах".

"Этой выставкой мы хотели подчеркнуть важность разнообразия культуры коренных народов для нашей организации в деле отстаивания европейских ценностей", - добавил Солтановский.

"Мир в лицах"

Выставка в Страсбурге насчитывает 82 работы, они будут доступны для широкой публики до 2 ноября в здании Совета Европы, в то время как портреты на ограждениях российских диппредставительств провисят до 15 ноября. Данная экспозиция является частью большого проекта Химушина "Мир в лицах", который охватывает народности со всего мира. Свой проект он создал семь лет назад и сейчас его портфолио насчитывает портреты представителей более 100 народов. Последние годы фотограф работает над проектом в Сибири.

В 2018 году Химушин был приглашен сотрудничать с Комиссией ООН по правам человека для подготовки к 70-летию Декларации защиты прав человека, а в 2019 году, официально объявленном Годом языков коренных народов мира, Химушин был приглашен провести выставку проекта "Мир в Лицах" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В июле 2021 года выставка его работ прошла в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.