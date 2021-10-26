Выставка "Оружие и не оружие Великой Отечественной войны" открылась в Нижнем Новгороде

ТАСС, 26 октября. Выставка "Оружие и не оружие Великой Отечественной войны" открылась в историческом парке "Россия - моя история" в Нижнем Новгороде, сообщили на сайте правительства Нижегородской области. Помимо оружия, на выставке представлены обычные бытовые вещи, изготовленные из гильз военных снарядов.

"Открытие выставки неслучайно проходит сегодня, в этот знаменательный день. По данным многих исторических источников, 26 октября 80 лет назад началось строительство Горьковского оборонительного рубежа", - отметил генеральный директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) Юрий Филиппов.

В экспозиции выставки представлены образцы советского стрелкового вооружения, винтовочные штыки и боевые ножи, солдатское снаряжение. Кроме того, на выставке представлены бытовые вещи, не имеющие отношения к оружию, однако изготовленные из гильз военных снарядов. Так, в экспозицию вошли чаша для бритья из гильзы артиллерийского снаряда, зажигалка - из гильзы винтовочного патрона, а также портсигар из алюминиевой обшивки сбитого вражеского самолета.

На выставке также представлены предметы, которые нельзя назвать оружием и которые использовались в тылу. Например, лопатами и деревянными черенками люди долбили лед на Оке и возводили укрепления Горьковского оборонительного рубежа, чтобы остановить движение вражеских танков, отметили в пресс-службе правительства региона.

"Мы привыкли, что такие выставки открываются в преддверии празднования Дня Победы, но важно и в течение всего года помнить об этом. Для фронта Горький сделал многое: каждый третий танк и грузовик изготовлены на заводах нашего города, и сегодня Нижний Новгород носит гордое звание - "Город трудовой доблести". <…> Важно понимать, что победа ковалась не только военным оружием, но и с помощью обычных бытовых предметов", - цитирует пресс-служба замминистра культуры Нижегородской области Елену Лупину.

Выставка работает бесплатно со вторника по воскресенье. Для посещения необходимо предъявить "Мультипасс 800" (универсальный документ посетителя мероприятий) или QR-код, подтверждающий наличие сертификата профилактической прививки от COVID-19, или сертификат об иммунизации. Требование не распространяется на детей.