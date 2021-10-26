В Дагестане в 2022 году отметят 90-летие народного поэта республики Фазу Алиевой

МАХАЧКАЛА, 26 октября. /ТАСС/. Указ о праздновании в 2022 году 90-летия со дня рождения народного поэта Республики Дагестан Фазу Алиевой подписал сегодня глава республики Сергей Меликов. Об этом во вторник ТАСС сообщил руководитель пресс-службы главы Дагестана Низами Гаджибалаев.

"Сегодня Сергей Алимович [Меликов] подписал указ о праздновании в 2022 году 90-летия со дня рождения народного поэта Республики Дагестан Фазу Гамзатовны Алиевой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, правительству региона поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения Фазу Алиевой, а также разработать и утвердить план мероприятий.

"Также органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан рекомендовано принять участие в осуществлении мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 90-летия со дня рождения Фазу Алиевой", - добавил он.

Фазу Алиева родилась в селе Гиничутль Хунзахского района Дагестана, писала как на русском, так и на родном для нее аварском языке.

Народная поэтесса Дагестана Фазу Алиева, чьи стихи были переведены на 68 языков мира, умерла 1 января 2016 года на 84 году жизни.