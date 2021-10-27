Кинофестиваль "Послание к человеку" в Петербурге пройдет в гибридном формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Тридцать первый международный кинофестиваль "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге пройдет в этом году в гибридном формате в связи с введенными в городе ограничениями из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе киносмотра в среду.

"ХХХI Международный кинофестиваль "Послание к человеку", который пройдет с 29 октября по 4 ноября в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства культуры РФ и комитета по культуре Санкт-Петербурга, объявил о новом формате проведения. В связи с новыми ограничениями по коронавирусу, которые вступают в силу с 30 октября в Петербурге, кинофестиваль состоится в гибридном формате", - говорится в сообщении.

29 октября на пяти площадках состоятся показы основных специальных программ фестиваля - "Панорама.doc", "Кино сверхреальности" и "Пропущенное". На "Лендоке" и в "Порядке слов" будет показана часть программы Национального конкурса, а на Новой сцене Александринского театра пройдет торжественная церемония открытия фестиваля. В период с 30 октября по 4 ноября показы международного, экспериментального и национального конкурсов, а также часть внеконкурсных программ можно будет посмотреть в онлайн-формате на платформе Nonfiction.film.

В соответствии с постановлением, которое подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, с 30 октября по 7 ноября в городе будут закрыты кафе, рестораны и непродовольственные магазины, организации сферы услуг и МФЦ, а также учреждения культуры, за исключением театров и музеев. На это время также запрещено проведение спортивных и физкультурных мероприятий.

Фестиваль "Послание к человеку" был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. В 2010 году президентом фестиваля стал кинорежиссер, народный артист России Алексей Учитель. За три десятилетия в качестве членов жюри, гостей и участников фестиваль посетили Паоло Соррентино, Тонино Гуэрра, Александр Сокуров, Виктор Косаковский, Гарри Бардин, Эмир Кустурица, Сергей Лозница, Виталий Манский и многие другие выдающиеся кинематографисты.