Киностудия им. Горького снимет фильм о Большом адронном коллайдере

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Киностудия имени Горького готовит документальный фильм "Большой адронный коллайдер" о работе ученых спустя 10 лет после экспериментов по обнаружению бозона Хиггса, картина призвана вдохновить зрителя мыслить глобально. Об этом сообщила в среду на очной защите неигрового кино в Минкультуры режиссер Мариам Махиева.

"Наш проект будет первым российским документальным авторским фильмом про ученых, работающих на Большом адронном коллайдере <…> Ученые будут рассказывать о своей работе, жизни и очень важном для всего человечества эксперименте. Цель фильма - вдохновить зрителей мыслить глобально, не бояться задавать себе сложные вопросы: о том, как зародилась Вселенная, из чего состоит материя, сколько вселенных существует. Появление такого фильма представляется знаковым вкладом в популяризацию научной мысли в России. Мы будем говорить о сегодняшнем дне, о том, что происходит на коллайдере спустя десять лет после эксперимента", - сказала Махиева.

Большой адронный коллайдер (БАК) был построен в 2008 году для поисков бозона Хиггса и окончательной проверки Стандартной модели физики. В 2013 году в результате серии экспериментов на БАК был обнаружен бозон Хиггса - элементарная частица, за счет которой, согласно Стандартной модели, фактически создается вся масса Вселенной.

Также студия Горького продолжает работу над полнометражным докфильмом о Раисе Горбачевой, супруге первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Лента получит название "Раиса. О чем болит сердце".

"Хронометраж 70 минут, срок производства - девять месяцев. Нам интересно показать, какой она была настоящей - сильной, хрупкой, очень волевой, где-то опередившей время, где-то недооцененной. Это первый полнометражный документальный фильм о Раисе Горбачевой, в который войдут неопубликованные дневники и уникальные архивы", - отметила продюсер Анастасия Рыцина.

Режиссер Никита Ефимов работает над документальным проектом "Современник", посвященном новой странице в истории театра. Фильм расскажет о моменте смены руководства легендарного места, когда после смерти Галины Волчек новым худруком театра стал Виктор Рыжаков. Его назначение приняли не все артисты - в частности, из труппы ушел актер Сергей Гармаш.

"Виктор Рыжаков - главный герой фильма, вместе с ним мы попадаем в театр "Современник" и следим за тем, как он пытается построить новую жизнь в театре. Он здесь новый человек, чужак, при этом он хочет сделать театр домом, чтобы было ощущение семьи, но на своем пути сталкивается с различными препятствиями. Драматургия фильма во многом будет держаться на достаточно сложных взаимоотношениях между худруком и артистами, с которыми он работает", - поделился режиссер.

Автор проектов "Школа", "Все умрут, а я останусь", "Мысленный волк" Валерия Гай Германика снимет документальную ленту "На равных" о российских волонтерах, которые работают с людьми, оказавшимися в кризисных ситуациях.