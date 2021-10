Честно и эгоистично. Как начинала Metallica — главная треш-группа вселенной

Тексты Metallica наполнены сложными смыслами, которые между тем так или иначе близки всем. Battery посвящена человеческому гневу и невозможности сдерживать свои эмоции; Master of Puppets — трек, посвященный зависимости; The Thing That Should Not Be — песня по мотивам рассказа Говарда Лавкрафта, где главный герой борется с потусторонними силами; Welcome Home (Sanitarium) вдохновлена романом Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" и рассказывает о чувствах пациента, который по ужасной случайности оказался в психиатрической лечебнице и не может выбраться из этой своей несправедливой тюрьмы; Disposable Heroes — песня о солдате, который находится под гнетом начальства; Leper Messiah — о религиозных фанатиках, которые во имя веры готовы выполнять любые приказы.

Следующий альбом …And Justice for All был по-разному принят критиками и фанатами, а в 1991 году группа выпускает альбом Metallica, куда вошли, наверное, самые популярные среди широкой аудитории треки: Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam, Sad but True. Сейчас это одна из самых популярных записей в мире, журнал Rolling Stone включил ее в список 500 величайших альбомов и 100 величайших метал-альбомов всех времен. Ну а количество каверов на некоторые треки, которые вы можете найти в интернете, только подтверждает любовь фанатов и коллег к этой пластинке.