Шипенко считает съемки фильма в космосе новым рубежом для кинопроизводителей

"Это новый рубеж для производителей фильмов. Я думаю, что новые производители фильмов воспользуются нашим опытом для будущих полетов", - рассказал он в среду на презентации научно-просветительского проекта "Вызов" в рамках "Экспо-2020".

По словам Шипенко, съемки на МКС "дают большую свободу, которую нельзя представить на Земле". "Можно самые сложные движения камерой использовать, движения актеров и можно это сделать за час буквально. А на Земле это заняло бы, наверное, дни, недели, огромный объем подготовки", - добавил режиссер. Как рассказал Шипенко, во время съемок на космической станции он также сделал много открытий в плане использования света.

Космическая драма под рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Для проведения съемок в космосе 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм рассказывает о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.