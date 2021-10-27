Прилепин считает, что назначение Хабенского худруком пойдет на пользу МХТ им. Чехова

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Назначение Константина Хабенского на пост руководителя МХТ им. А. П. Чехова пойдет театру на пользу, он человек с принципиальной позицией по всем культурным вопросам. Такое мнение в среду в беседе с ТАСС высказал сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду", заместитель худрука МХАТ им. М. Горького Захар Прилепин.

"Я немного знаком с ним (с Константином Хабенским - прим. ТАСС). Он человек с принципиальной, жесткой позицией по всем культурным вопросам. Я думаю, что это [назначение] пойдет на пользу театру", - сказал он.

"Хабенский - очень сильный артист. Он человек с серьезной судьбой, с блистательными ролями. <…> Есть у него несколько ролей, которые позволяют говорить о нем как о настоящем артисте, <...> это огромный артист огромного дара", - добавил Прилепин.

Актер и режиссер Константин Хабенский сменит на должности художественного руководителя МХТ им. Чехова заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата Государственной премии РФ Сергея Женовача, который покидает этот пост по собственному желанию, сообщили журналистам 27 октября в пресс-службе Минкультуры РФ. В Минкультуры подчеркнули, что с уважением относятся к решению Женовача, и поблагодарили его за проделанную работу.