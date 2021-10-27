Последний автограф Александра I и каминные часы фирмы Фаберже выставили на торги в Москве

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Аукционный дом "Литфонд" 11 ноября проведет онлайн-торги антикварных предметов, документов и книг, тесно связанных с историей императорской России, в числе топ-лотов - последний автограф Александра I и каминные часы фирмы Фаберже. Об этом сообщили ТАСС в среду в аукционном доме.

"Самая дорогая редкость аукциона - каминные часы, созданные в 1904-1908 годах в мастерской Юлиуса Раппопорта, сотрудничавшего с фирмой Карла Фаберже. Специалисты подчеркивают, что в музейных собраниях России изделия этого мастера встречаются крайне редко <…> Стартовая цена лота - 40 млн рублей", - отметили в "Литфонде".

Корпус часов выполнен из серебра с прозрачной эмалью цвета темной морской волны, основание - из мраморовидной яшмы с четырьмя серебряными ножками в виде львиных лап. Часовой механизм сохранился в отличном состоянии.

Также в числе лотов - последний автограф Императора Александра I на пожалование в 1817 году звания генерал-майора Семену Ляпунову. Стартовая цена этого лота составляет 110 тыс. рублей.

Коллекционеры могут приобрести также серебряную столовую ложку с изображением двуглавого орла и надписью "Хлеб соль ешь а правду режь", которая принадлежала семье Дмитрия Голицына - сподвижника Петра I. Историческую и культурную ценность музейного уровня, как говорят в аукционном доме, представляет диплом на потомственное дворянство советнику Правления Заемного Банка и Кавалеру Ордена Св. равноапостольного князя Владимира Илье Меркуловичу Хатову. Благодаря пожалованному диплому он стал родоначальником дворянского рода.

Редкость на торгах - уцелевшие детские игрушки той эпохи. На аукционе представят двухпалубный корабль с часовым механизмом, изготовленный в начале XX века.