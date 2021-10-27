Всероссийский кинофестиваль "Кабардино-Балкария-100" открылся в Нальчике

НАЛЬЧИК, 27 октября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль кино "Кабардино-Балкария-100", посвященный юбилею республики, открылся в Нальчике в Музыкальном театре в среду без зрителей из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в регионе. Трансляция церемонии состоялась на YouTube-канале Министерства культуры КБР.

"Очередной кинофестиваль открывается в Нальчике. Может быть, для кого-то это просто, но сегодня кинофестиваль доказывает, что никакие болезни, никакие эпидемии не помешают нам сблизиться, заниматься творчеством, радовать друг друга, приглашать в гости", - сказал министр культуры региона Мухадин Кумахов и призвал всех ходить в масках и вакцинироваться.

Со сцены Музыкального театра жителей и гостей республики приветствовали народная артистка РФ Раиса Рязанова, народная артистка СССР Зинаида Кириенко, народный артист РФ Игорь Скляр, заслуженные артисты России Сергей Колесников и Эвклид Кюрдзидис. Актер Максим Колосов прочитал стихи народных поэтов Кабардино-Балкарии Алима Кешокова и Кайсына Кулиева.

В рамках фестиваля будут организованы концерты артистов театра и кино, которые состоятся в Кабардинском театре, на них можно попасть при условии соблюдения ограничительных мер, действующих в Кабардино-Балкарии. Покажут фильмы "Весури", "Детство Чика", "Жаным, ты не поверишь", "Красный призрак", "Маленький воин", киноальманах "Пограничное состояние", "Ничей", "Под гнездом аиста", "Райцентр", "Яблоки".

Фестиваль продлится до 31 октября, будут организованы творческие встречи и мастер-классы по актерскому мастерству с артистами театра и кино Российской Федерации. Фестивальные мероприятия будут выходить в эфир на республиканском телеканале 1 КБР и в интернете.