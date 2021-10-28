Игорь Бутман отметит юбилей концертом в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Джазовый саксофонист, народный артист России Игорь Бутман отпразднует 60-летний юбилей большим концертом в Петербурге. Мероприятие состоится в четверг на "Тинькофф Арене", сообщила пресс-служба концерта.

"Гостями вечера станут легендарный трубач, девятикратный лауреат премии "Грэмми", лауреат Пулитцеровской премии Уинтон Марсалис и его Jazz at Lincoln Center Orchestra. Юбиляра также поздравят Сергей Мазаев, Валерий Сюткин, Лариса Долина, Олег Аккуратов, Fantine, Московский джазовый оркестр", - рассказали в пресс-службе.

Уроженец Ленинграда-Петербурга, Игорь Бутман в 1999 году основал Московский джазовый оркестр. В 2018 году по его инициативе в Петербурге прошел Международный день джаза. Уже несколько лет в городе проходит фестиваль Игоря Бутмана "Триумф джаза" и международный джазовый форум-фест Jazz Across Borders в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. В 2023 году планируется открытие Академии джазовой и популярной музыки под руководством Игоря Бутмана на базе старейшего в России музыкального училища имени Модеста Мусоргского.