Российские музыканты выступили с гастролями в Болгарии в канун Дня народного единства

СОФИЯ, 28 октября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Заслуженный артист России, пианист и композитор Александр Покидченко и лауреат международных конкурсов, певица Ксения Грачева в канун Дня народного единства выступили с концертами в Благоевграде и Софии, где представили популярные русские песни и несколько произведений болгарских композиторов.

Заключительный концерт гастролей прошел в среду вечером в Российском культурно-информационном центре болгарской столицы. Десятки зрителей аплодировали музыкантам, исполнившим "Старый клен", "Гляжу в озера синие", "Алеша", "Моя страна, моя Болгария" и другие песни, дарили цветы и выражали надежду на новую скорую встречу.

"На концерты в Болгарию я приехал из Москвы, а наша солистка Ксения Грачева - из США. Мы давно выступаем вместе, можно сказать с начала этого века, когда впервые приехали с концертами в Болгарию и вместе с представителями Национального движения русофилов объездили практически всю страну. Сейчас мы привезли в Болгарию насыщенную и разнообразную программу, популярные русские песни, которые очень любят болгары, знающие русский язык, и песни болгарских композиторов. Организовать гастроли в разгар пандемии было очень трудно, ведь сейчас практически никогда не знаешь, что будет завтра, но мы рискнули и с удовольствием встречаемся с болгарским зрителем. Спасибо директору Русского дома в Софии Ольге Широковой, которая помогла организовать наши концерты", - рассказал Покидченко в интервью ТАСС.

Музыкант выразил сожаление, что из-за ковидных ограничений количество публики в залах ограничено, но был удовлетворен тем, что концерты состоялись: "Мы живем сегодняшним днем и очень рады всем нашим встречам со зрителями. Из-за ковидных ограничений вместимость концертных залов ограничена, но мы с удовольствием выступаем и в камерном варианте, готовы отдавать публике наше сердце и голоса независимо от количества зрителей. Может быть, и мало публики бывает сейчас на концертах, но она для нас очень дорогая и желанная".

Концерты Александра Покидченко и Ксении Грачевой были организованы представительством Россотрудничества в Болгарии, Российским культурно-информационным центром и Национальным движением русофилов.