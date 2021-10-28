Прием заявок открыт на Арктический питчинг проектов кинофестиваля Arctic open

АРХАНГЕЛЬСК, 28 октября. /ТАСС/. Арктический питчинг кинопроектов, который пройдет 8-9 декабря в Архангельске в рамках V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open, объявил о начале приема заявок. Как в четверг рассказал ТАСС председатель отделения Союза кинематографистов России в Архангельской области Анатолий Конычев, в питчинге могут принять участие как любители, так и профессиональные кинематографисты.

Питчинг - презентация идей кинокартин с целью нахождения инвесторов для дальнейшего финансирования.

"Впервые состоится питчинг, где работы смогут представить не только начинающие кинематографисты, но и профессионалы. У всех участников будет шанс получить финансирование, искать инвесторов. И, возможно, в Архангельске состоится ещё несколько съемок", - сказал Конычев.

На питчинг могут быть поданы проекты документальных и научно-популярных фильмов. Задачами конкурса является создание условий для реализации кинопроектов, направленных на изучение Арктической зоны России, развитие кинематографа в АЗРФ и поддержка документального и научно-популярного кино. К участию в питчинге приглашаются режиссеры, сценаристы, продюсеры без возрастных и профессиональных ограничений. Допускается подача не более двух заявок от одного участника. К рассмотрению принимаются работы, посвященные изучению Арктики, ее истории, научным исследованиям, жителям Арктической зоны.

Заявки принимаются до 25 ноября.

Пятый Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open пройдет в Архангельске с 9 по 12 декабря. На него поступили заявки из 98 стран мира, в шорт-лист фестиваля вошли 50 картин.