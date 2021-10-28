Okko представит многосерийную историческую драму "Собор" о реформах Петра I

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Многосерийную историческую драму "Собор" о реформах Петра I, строительстве Санкт-Петербурга и неравной любви начнут показывать в мультимедийном сервисе Okko с 4 ноября, сообщили в четверг в пресс-службе сервиса.

"Собор" - картина о реформах Петра, рождении Санкт-Петербурга и славной победе над Карлом XII в 12 сериях. Мы ставили перед собой задачу соединить исторический размах с нервом современного драйвового кино, от которого, надеюсь, зрителю будет не оторваться", - сказал генеральный продюсер сериала, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Сериал производства "Киностудии КИТ" представляют Okko и Первый канал. Режиссером-постановщиком выступил Сергей Гинзбург. Главные роли исполняют Сергей Марин, Светлана Иванова, Александр Балуев, Максим Аверин, Юлия Снигирь и другие артисты. Сценарий написал Александр Шевцов.

"У нас получилось лихое приключенческое кино. <...> Основная интрига этой картины - это любовь, и любовь неравная. Когда Иван попадает в Преображенский полк, он служит ради звания и дворянского титула, чтобы быть наравне с княжной. Из-за этого он очертя голову бросается в гущу приключений и совершает подвиги", - рассказал Гинзбург. По его словам, создателям сериала было важно также показать преобразования в стране: с каким трудом давались реформы, как армия обрела боеспособность. "Петр перестраивает страну и армию - так и в наш фильм врываются новые цвета и новый уклад жизни. Смена костюмов и декораций подчеркнет, как меняются наши герои", - говорит он.

Историческая сага "Собор" переносит зрителей в период с 1700 по 1725 год, когда в Российской империи происходили радикальные перемены, менялась мода, менялись уклады, менялось отношение к людям и цена человеческой жизни, отметил генеральный продюсер Okko и сериала "Собор" Джаник Файзиев.

"Герои сериала "Собор" за эти 25 лет проживают практически все возможные трудности, связанные с жизнью простых людей в период перемен, что, как мне кажется, так актуально для нас сегодня. Это было время, когда людям приходилось <...> совершать простые человеческие ошибки и делать самое трудное в жизни - выбор", - добавил он.