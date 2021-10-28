Первый сезон нового цикла киножурнала "Хочу все знать!" продлили до 60 серий

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Количество эпизодов первого сезона нового цикла научно-популярного киножурнала "Хочу все знать!" увеличили с 36 до 60, поскольку проект оказался популярным среди зрителей. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Киностудии имени М. Горького.

Премьера сериала состоялась 1 июня на сервисе "Кинопоиск". "Люди оценили наш совместный с "Кинопоиском" ребут "Хочу все знать!", рейтинг говорит сам за себя. Причем возрожденный в современном формате киножурнал оказался востребованным не только у детей и подростков - всем интересно открыть для себя что-то новое и неожиданное. Конечно, сегодня в сети можно найти почти все, но научно-популярное кино не теряет актуальности. Наоборот, форматы возрождаются и набирают популярность. Поэтому мы продолжаем производство сериала и продолжаем активно развивать это направление на киностудии", - рассказала генпродюсер студии Лика Бланк.

Пользователи онлайн-кинотеатра оценили проект в 8,9 балла. Изначально создатели планировали выпустить 36 серий, но решили увеличить их число до 60. Новые эпизоды расскажут о том, что такое экзоскелеты, можно ли в реальности сделать костюм Железного человека, а также что за личность скрывается под именем самого известного художника граффити Бэнкси.

Песню для заставки киножурнала сочинила певица Монеточка, а музыку написал саунд-продюсер Витя Исаев. Все серии выйдут на "Кинопоиске" до 21 декабря.

Легендарный отечественный научно-популярный киножурнал выходил с 1957 года. Выпуски проекта в доступной форме рассказывали детям о законах природы, исторических событиях, устройстве техники, шедеврах живописи, о жизни современного общества и других вещах. Производством киножурнала занималась студия "Центрнаучфильм", которая сейчас является филиалом студии Горького.