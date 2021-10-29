Словенская скульпторша представила свои работы в Русском доме в Любляне

ЛЮБЛЯНА, 29 октября. /ТАСС/. Словенская скульпторша Катюша Рояц представила выставку своих работ в Российском центре науки и культуры (Русский дом) в Словении. Как сообщает в четверг корреспондент ТАСС, мероприятие посетили члены Общества дружбы Словения - Россия во главе с его председателем Сашей Гержиной.

В экспозицию произведений в Русском доме в Любляне впервые была включена история любви между известным итальянским художником Амадео Модильяни и знаменитой русской поэтессой Анной Ахматовой, которая случилась в Париже в начале XX века. Модильяни создал несколько десятков полотен, вдохновившись образом Ахматовой.

По словам Рояц, она на протяжении двух десятилетий создает цикл "Модильянки", на который ее вдохновили произведения Амадео Модильяни и который насчитывает 90 скульптур из расписной обожженной глины.

Ранее посольство России в Любляне вручило председателю Общества дружбы Словения - Россия Гержине нагрудный знак "За взаимодействие" Министерства иностранных дел РФ. По словам посла РФ в Словении Тимура Эйвазова, своеобразным важным итогом деятельности Гержины стало принятое в этом году президентами двух стран решение об установлении Дня российско-словенской дружбы, который ежегодно будет отмечаться в привязке к мероприятиям у Русской часовни. Эйвазов выразил Гержине "сердечную признательность и благодарность за его вклад в развитие отношений между Россией и Словенией и укрепление дружбы между народами".