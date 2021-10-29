Народный артист СССР Михаил Лавровский отмечает 80-летний юбилей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) открывает масштабную программу, приуроченную к юбилею выдающегося танцовщика, балетмейстера, педагога, народного артиста СССР Михаила Лавровского, которому в пятницу исполняется 80 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГАБТ.

"Сегодня генеральный директор Большого театра Владимир Урин вручит Михаилу Леонидовичу Лавровскому почетную премию "Золотая маска", присужденную за "Выдающийся вклад в развитие театрального искусства". А вечером в честь юбиляра на Исторической сцене ГАБТ будет показан балет "Спартак", в котором Лавровский блистательно исполнял заглавную партию", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что юбилейные торжества продлятся целый год. Их программа включит представления тех спектаклей, в которых Лавровский, танцевавший на сцене Большого более четверти века (1961-1988 годы), исполнил свои коронные партии. Среди ближайших событий - балет "Жизель", который будет представлен 30 октября. А 31 октября в Бетховенском зале ГАБТ состоится показ документального фильма "Михаил Лавровский, продолжение следует..."

В пресс-службе ГАБТ также сообщили, что торжества по случаю юбилея знаменитого артиста не ограничатся стенами Большого театра. Так, гала-концерт в честь Лавровского состоится 17 ноября в Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского. На 25 апреля 2022 года назначена инаугурация хореографической школы "Лаборатория Лавровских". А 29-30 октября 2022 года планируется показать премьеру балетов Михаила Лавровского "Две женщины" (музыка С. Баневича) и "Амок" (музыка А. Симоненко), которые пройдут на сцене московского театра "Геликон-опера".

Из биографии Лавровского

Михаил Лавровский родился 29 октября 1941 года в Тбилиси в семье артистов балета: его матерью была известная балерина Елена Чикваидзе, отцом - Леонид Лавровский, знаменитый хореограф, который в течение почти 20 лет был главным балетмейстером Большого театра. Сын не только продолжил семейную традицию, но и сумел доказать, что на детях выдающихся людей природа не всегда отдыхает. Еще будучи учеником Московского хореографического училища, он обрел международное признание, поразив зрителей и критиков своим выступлением на Пармском фестивале в Италии.

Профессиональный успех молодого артиста пришелся на "золотой век" Большого театра. Поступив в прославленную труппу в 1961 году, он сразу стал ярким представителем блистательного поколения балетных артистов, в числе которых Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Наталия Бессмертнова, Марис Лиепа. Это они, прежде всего, были его товарищами, коллегами и партнерами по сцене.

Вскоре о Михаиле Лавровском заговорили как о танцовщике виртуозной техники, огромного обаяния и необузданного темперамента. В Большом театре, где он прослужил солистом свыше четверти века (1961-1988 годы), Лавровский был звездой первой величины. Он танцевал главные партии в "Дон Кихоте", "Лебедином озере", "Щелкунчике", "Спящей красавице", "Жизели".

За исполнение роли Спартака в одноименном балете Лавровский был удостоен в 1970 году высшей по тем временам отечественной награды - Ленинской премии. А еще несколько лет спустя его артистический дар был отмечен Государственной премией СССР. За Михаилом Лавровским прочно закрепился титул одного из лучших классических танцовщиков современности.

Завершив артистическую карьеру, он не расстался с балетом - занял пост балетмейстера-репетитора в Большом театре. Кроме того, открыл собственную хореографическую школу, а также проявил себя на балетмейстерском поприще. На счету Михаила Лавровского более десяти созданных им оригинальных балетов, в числе которых "Порги и Бесс", "Нижинский", "Фантазия на тему Казановы", "Ричард III. Эпилог".

Михаил Лавровский удостоен звания "Народный артист СССР" (1976). Является кавалером орденов Трудового Красного Знамени (1986), Почета (2001), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2021).