Театр "Практика" в марте представит документальную оперу о жизни Андрея Сахарова

НОВОСИБИРСК, 29 октября. /ТАСС/. Театр "Практика" в марте 2022 года представит документальную оперу о жизни ученого и правозащитника Андрея Сахарова. Особое внимание в постановке под рабочим названием "Аскет" будет уделено взаимоотношениям Сахарова с женой Еленой Боннэр, сообщил в интервью ТАСС режиссер спектакля, помощник художественного руководителя "Практики" Юрий Квятковский.

"В спектакле мы решили высветить ту часть жизни Сахарова, которая связана взаимоотношениям с его женой. В частности, в постановке будет эпизод, где Елена Боннэр читает речь Андрея Сахарова в Осло на вручении Нобелевской премии мира", - рассказал Квятковский.

Режиссер отметил, что в процессе изучения материалов биографии ученого и его переписки с женой стало понятно, какую важную роль супруга играла в жизни академика и поэтому было решено уделить этому в пьесе особое внимание. Драматургом оперы стал Михаил Дегтярев, ранее совместно с писателем Михаилом Зыгарем работавший "1917. Свободная история" и "1968.Digital", а композитором - автор камерных, симфонических и электроакустических композиций, трех балетов и мультимедийной оперы Николай Попов.

Квятковский уточнил, что рабочее название оперы "Аскет". Актерский состав будущей постановки еще полностью не утвержден, однако большую часть ролей в спектакле исполнят музыканты, добавил режиссер.

Андрей Сахаров родился в Москве 21 мая 1921 года. Был одним из создателей первой в мире водородной бомбы (РДС-6с) и самой мощной водородной бомбы в истории ("Царь-бомба"). Был трижды удостоен звания Героя Социалистического труда (1954, 1956, 1962 годы) за свою научную деятельность, однако в 1980-е годы его лишили этого звания за правозащитную деятельность. Ученый выступал с протестами против ядерных испытаний и военных действий, был одним из организаторов и лидеров правозащитного движения в СССР, высказывался за отмену смертной казни, право на эмиграцию, против принудительного лечения инакомыслящих в психиатрических больницах. В 1975 году удостоен Нобелевской премии мира за деятельность в области защиты прав человека.