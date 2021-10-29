Умер автор памятника "челноку" Валерий Разгоняев

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 октября. /ТАСС/. Автор памятника "челноку" и еще десятков скульптур, установленных в России и за рубежом, поэт и художник Валерий Разгоняев умер на 75-м году жизни в Благовещенске. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в министерства культуры Амурской области.

"Скончался известный скульптор и поэт Валерий Разгоняев", - сообщили в министерстве культуры региона.

Валерий Разгоняев поэт, художник, скульптор, член Союза российских писателей, Творческого Союза художников России, Международного художественного фонда, родился 30 октября 1946 года в городе Белогорск Амурской области. С 1982 года постоянно проживал в Благовещенске, вел творческую деятельность. Разгоняев - автор более 30 скульптурных памятников в России и за рубежом, в том числе памятника основателям города Благовещенска Муравьеву-Амурскому и Святителю Иннокентию, памятника "челноку" и скульптуры "Снегурочки" в Благовещенске, его живопись демонстрировалась на персональных выставках в городах России и за рубежом, он также является автором восьми поэтических сборников и поэм.

В 2003 году Разгоняев стал лауреатом международного конкурса поэзии "Надежды лира золотая" в Нью-Йорке. Награжден орденом Петра Бекетова "Капитуль", нагрудным знаком "За достижения в культуре", серебряной медалью Творческого Союза художников, медалью "Достойному" Российской императорской академии художеств, грамотами Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.