Акция "Ночь искусств" в Музее Москвы пройдет в онлайн-формате

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Акция "Ночь искусств" пройдет в Москве 4 ноября. Специальную онлайн-программу подготовили Музей Москвы и его филиалы, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Москвы в пятницу.

"Четвертого ноября к всероссийской акции "Ночь искусств" Музей Москвы и филиалы подготовили специальную программу. Музей Москвы покажет концерт современных музыкантов, новую выставку в инфопоинте и онлайн-премьеру проекта SOLARIS, а Музей археологии Москвы, Центр Гиляровского и Музей истории Лефортово проведут экскурсии, воркшопы и лекции. Ночь искусств в Музее Москвы пройдет в онлайн-формате, присоединиться к событиям можно будет в социальных сетях и на YouTube-канале музея", - говорится в сообщении.

Так, в 19:00 в на странице Музея Москвы в Instagram пройдет открытие поп-ап выставки "XXL" художника, иллюстратора и музыканта Андрея Касай.

"Центральным событием "Ночи искусств" в Музее Москвы станет онлайн-концерт современных исполнителей - группы Zarya и музыкального проекта "Сверкай", - который пройдет в 21:00 при поддержке социальной сети "ВКонтакте", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 19:00 пройдет онлайн-премьера мультимедийного проекта SOLARIS в рамках сотрудничества Музея Москвы и Театра "Практика". Ссылка на трансляцию будет доступна только один день на портале культура.рф. Также свою программу к "Ночи искусств" подготовили и филиалы Музея Москвы. "Музей археологии Москвы в 18:00 проведет мастер-класс по изготовлению игрушек Русского Севера к выставке "Делу время - потехе час: мир глиняных игрушек", а в 19:00 - экскурсию. Зрители узнают о технике изготовления и росписи различных фигурок, познакомятся с материалом, из которого они сделаны, а также о значимости глиняной игрушки в нашей истории", - говорится в сообщении.

А центр Гиляровского в 18:00 на YouTube-канале Музея Москвы проведет лекционный марафон, посвященный народным ополчениям 1611 и 1612 годов.