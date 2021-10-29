В Абхазии в рамках дней культуры КЧР пройдет концерт госансамбля танца "Меркурий"

СУХУМ, 29 октября. /ТАСС/. Концерт государственного ансамбля танца Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) "Меркурий" состоится в пятницу вечером в Абхазской государственной филармонии в рамках дней культуры КЧР. Из-за действующего на фоне ухудшившейся эпидемической обстановки с июля запрета на массовые мероприятия концерт пройдет без зрителей, но его покажут по Абхазскому телевидению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства культуры Абхазии.

"Сегодня в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гунба пройдет концерт ансамбля "Меркурий". Поскольку в нашей республике с июля действуют ограничения в работе учреждений культуры и запрещены массовые мероприятия, концерт будет транслироваться в эфире Государственного абхазского телевидения", - сказал сотрудник пресс-службы.

Делегацию из КЧР во главе с министром культуры Зурабом Агирбовым принял в пятницу спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия. "Мы рады вас видеть в Абхазии. Будем вместе отмечать Дни культуры Карачаево-Черкесии. Мы ограничены из-за ситуации с коронавирусом, но из любого положения есть выход, и я уверен, что все пройдет интересно и успешно", - сказал спикер парламента.

Агирбов отметил, что КЧР в следующем году отмечает 100-летие и "большая честь, что мероприятия, посвященные юбилейной дате, начинаются с гастролей в Абхазии". "Гастрольный тур в следующем году продолжится. За 100 лет Карачаево-Черкесия накопила и сохранила большой культурный багаж, который мы с удовольствием демонстрируем нашим друзьям и братьям. В Абхазии живут наши братья, я уверен, что культура была и остается связующим нас мостом", - приводятся слова министра культуры КЧР.

Делегация из КЧР будет находиться в Абхазии несколько дней и намерена посетить несколько городов.