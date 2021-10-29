В Киргизии умер писатель и драматург Мар Байджиев

БИШКЕК, 29 октября. /ТАСС/. Известный в Киргизии деятель культуры Мар Байджиев умер в пятницу на 86-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице в Twitter его внук Дастан Байджиев.

"Сегодня в Бишкеке на 86-м году жизни скончался известный писатель и драматург Мар Байджиев", - написал он.

Байджиев является выпускником Киргизского госуниверситета, он также окончил в 1964 году в Москве курсы сценаристов и режиссеров. В 70-х годах прошлого века Байджиев работал корреспондентом "Комсомольской правды", "Литературной газеты" и "Правды" в Киргизии.

По его сценариям в советское время были сняты художественные фильмы в Киргизии, Казахстане, России и Узбекистане.

Байджиев перевел известный эпос "Манас" с киргизского на русский язык, а также переводил произведения Дмитрия Фурманова, Антона Чехова и Вильяма Шекспира на киргизский язык.

В начале 90-х годов избирался депутатом Верховного Совета республики.