В Загребе стартовал первый фестиваль российских мультфильмов

ЗАГРЕБ, 29 октября. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Первый в Хорватии фестиваль российских анимационных фильмов начался в пятницу в Загребе по случаю 85-летия киностудии "Союзмультфильм". Об этом сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель департамента парков и мероприятий киностудии "Союзмультфильм" Екатерина Слащёва.

По словам Слащёвой, фестиваль откроется мультфильмом "Гофманиада". "Он создавался 18 лет, там был трехлетний промежуток, и это были колоссальные как финансовые вложения, так и трудовые затраты, потому что кукольная анимация - это одна из самых сложных анимаций. К примеру, на создание буквально трех секунд потребуется целый день съемок, а это уже полнометражная лента, - отметила она. - На наш взгляд, таких мультфильмов в принципе не будет больше создано не только в России, но и в мире, поскольку, опять же, это большие затраты".

"Этот мультфильм смогут посмотреть не только российские соотечественники, но и хорватские зрители с учетом того, что имеются соответствующие субтитры", - обратила внимание представитель "Союзмультфильма".

Слащёва также рассказала о том, что в рамках фестиваля в субботу пройдет празднование дня рождения Чебурашки. "Завтра у нас будет празднование дня рождения Чебурашки, в этом году ему 55 лет, - подчеркнула она. - И гости завтра смогут посмотреть новую серию о Чебурашке".

"Мы организовали первый в Хорватии фестиваль российских мультфильмов. Смотр включает в себя порядка 30 лент, и он будет проходить в течение трех дней", - в свою очередь проинформировала представитель Россотрудничества в Загребе Елена Погорелова, являющаяся организатором мероприятия.

Фестиваль российского анимационного кино в Загребе пройдет с 29 по 31 октября. Мультфильм "Гофманиада" также представят в городе Пула.