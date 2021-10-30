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Худрук Театра имени Моссовета Евгений Марчелли поставил драму "Жестокие игры"

В основе спектакля - пьеса Алексея Арбузова, написанная в 1978 году

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Моссовета представит в субботу премьеру спектакля "Жестокие игры" по пьесе Алексея Арбузова в постановке своего художественного руководителя Евгения Марчелли, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Сегодняшняя премьера - это первая постановка на основной сцене нашего нового худрука Евгения Марчелли, вступившего в должность 8 сентября прошлого года. Прежде Евгений Жозефович поставил "Фрекен Жюли" на камерной сцене "Под крышей". Теперь он освоил главные подмостки, где представляет "Жестокие игры", - сказала представитель пресс-службы.

Она отметила, что в основе спектакля - пьеса классика советской драматургии Алексея Арбузова, написанная в 1978 году и получившая широкую известность, в первую очередь благодаря знаменитой постановке Марка Захарова в "Ленкоме".

"В версии Марчелли история обретает остро современное звучание. Режиссер снимает всякий флер обаяния с бесшабашности, юношеского эгоизма, цинизма и максимализма арбузовских героев. Обитающие в агрессивной среде мальчики и девочки жестоки не только по отношению к окружающим, они жестоки и безразличны и по отношению к самим себе. Мажоры, утратившие интерес к жизни, они живут придуманными эмоциями, строя придуманные отношения, заполняя ими пустоты своего существования и не получая при этом никакого удовольствия", - поделилась собеседница агентства.

По ее словам, спектакль "густонаселен", в нем заняты представители разных поколений моссоветовской труппы. В их числе - заслуженные артисты РФ Ирина Климова, Лариса Кузнецова, Виталий Кищенко, Александр Бобровский, Андрей Межулис, Александр Яцко и совсем молодые актеры Антон Аносов, Яна Львова, Митя Федоров, Нил Кропалов, Антон Поспелов, Иван Расторгуев, Екатерина Девкина, Дарья Емельянова, Дарья Таран. Кроме того, в вокальных номерах участвуют десятки артистов театра.

Мнение режиссера

"В спектакле задействовано огромное количество исполнителей", - подтвердил в беседе с корреспондентом ТАСС режиссер Евгений Марчелли. "Я хотел занять всю труппу. Получилось столько, сколько получилось. Я доволен", - признался он.

По поводу выбора пьесы Марчелли также не лукавил. "Она мне нравится, я вообще люблю драматургию советской эпохи. Мне кажется, она совпадает с моим ощущением времени, жизни. Прямо все мое", - заявил режиссер.

Что касается следующей постановки, то, как сказал Марчелли, это будет "Гамлет" Шекспира.

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