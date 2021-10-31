Музеи и театры Кабардино-Балкарии в "длинные" выходные переходят в онлайн

НАЛЬЧИК, 31 октября. /ТАСС/. Музеи и театры Кабардино-Балкарии предлагают посмотреть спектакли онлайн и посетить виртуальные выставки во время длительных выходных, которые продлятся до 7 ноября, сообщили в министерстве культуры региона.

"У вас есть уникальная возможность посмотреть вместе с семьей онлайн-спектакли и театральные постановки. Трансляции будут проходить в прямом эфире на страницах театров республики в Instagram, а также доступны в записи на каналах в YouTube", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Instagram.

Виртуальную выставку в Музее изобразительных искусств Керима Аккизова "Притяжение" можно увидеть в прямом эфире в Instagram 2 ноября в 12:00. 4 ноября в 16:00 будет доступна виртуальная выставка в национальном музее Кабардино-Балкарии "Мы рождены для вдохновения", 5 ноября в 16:00 - "Черкесское клинковое оружие".

Русский госдрамтеатр им. М. Горького 2 ноября в 19:00 покажет спектакль по пьесе Антона Чехова "Медведь. Ах, уж эти женщины!", а 5 ноября "На всякого мудреца довольно простоты" А. Островского. 3 ноября в 19:00 Кабардинский театр сыграет "Бунт невесток" Бориса Утижева, на YouTube-канале Министерства культуры Кабардино-Балкарии для просмотра будет доступен спектакль "Плачет ива за горой" Владимира Жеребцова.

В министерстве призывают жителей остаться дома и провести выходные за просмотром спектаклей.