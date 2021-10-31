Концерты живой музыки охватят более 200 сельских школ России к 150-летию Рахманинова

ТАМБОВ, 31 октября. /ТАСС/. Концерты живой музыки и передвижные выставки пройдут более чем в 200 сельских школах России к 150-летию композитора Сергея Рахманинова. Дети из самых отдаленных сел Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Рязанской областей и некоторых других регионов страны смогут послушать живую музыку в исполнении профессиональных музыкантов, сообщил директор музея-усадьбы "Ивановка" Александр Ермаков.

"К юбилею Сергея Васильевича Рахманинова мы подготовили большой концертно-выставочный проект, в рамках которого мы начинаем тур по сельским общеобразовательным школам страны с выставкой и концертами настоящей живой музыки. Охват планируется колоссальный - это Тамбовская, Воронежская, Липецкая, Рязанская, Пензенская, Саратовская и ряд других областей, всего проектом будет охвачено более 200 сельских школ до конца 2023 года. Наша задача сделать так, чтобы даже в самой микроскопической сельской школе дети смогли узнать, кто такой Рахманинов, и самое главное, чтобы дети послушали живую музыку этого великого композитора, которую будут играть наши артисты", - рассказал Ермаков.

По его словам, такие же концерты пройдут в сельских музыкальных школах страны. "Не секрет, что обычно в небольшие музыкальные школы в селах с концертами в основном приезжают студенты музучилищ. Мы же в рамках нашего проекта привезем интересных артистов, уже добившихся высоких результатов, лауреатов различных конкурсов. Подобного в удаленных школах России точно еще не было", - подчеркнул Ермаков.

По поручению президента России Владимира Путина празднования по случаю 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова пройдут в стране в 2023 году. Из 101 мероприятия, вошедших в федеральный план, 23 связаны с Тамбовской областью, которая должна стать центром празднования памятной даты. Именно в тамбовской усадьбе "Ивановка" Рахманинов написал большинство своих произведений.

О композиторе

Сергей Васильевич Рахманинов родился в 1873 году в дворянской семье. Консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил несколько произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С 1900 года постоянно выступал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.

В декабре 1917 года Рахманинов отправился на гастроли в Скандинавию, откуда в Россию уже не вернулся. В 1918 вместе с семьей поселился в США. На Западе Рахманинов вел жизнь странствующего пианиста-виртуоза, что оставляло мало времени для сочинения музыки. Лишь через девять лет после отъезда он вернулся к композиторской работе, оставив в музыкальное наследство Четвертый концерт, "Три русские песни" для хора и оркестра, Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром, Третью симфонию, "Симфонические танцы" для оркестра и другие произведения.

Музыкант умер 28 марта 1943 года в Калифорнии, его похоронили недалеко от Нью-Йорка.