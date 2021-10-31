"Ленфильм" в память об Александре Рогожкине выложил в сеть его короткометражку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Киностудия "Ленфильм" почтила память умершего 23 октября режиссера Александра Рогожкина, выложив на свой YouTube-канал фильм "Сапиенс", ранее не известный широкой публике.

"Этот короткометражный фильм еще никогда не выходил на экраны. До сего момента его видели только зрители фестивальных показов. Поэтому у вас есть возможность узнать творчество Александра Рогожкина с еще одной, новой стороны", - говорится в сообщении киностудии в Instagram.

"Сапиенс" - философский фильм-притча о смысле жизни, гармонии, людях и их отношении к окружающей среде, недвусмысленно ставящий вопрос о роли человека в судьбе планеты. В кинокартине заняты такие артисты как Анастасия Хабенская, Андрей Краско и Александр Загоскин.

Александр Рогожкин умер 23 октября 2021 года. Снял около 30 картин, многие из которых стали настоящими кинохитами. Широкое признание получили его социальные ленты "Караул", "Блокпост", "Кукушка". По-настоящему народными стали его комедии "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбаки", "Особенности национальной рыбалки в зимний период".