В Дербенте показали спектакль, посвященный 880-летию со дня рождения поэта Низами Гянджеви

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Спектакль, посвященный 880-летию со дня рождения поэта Низами Гянджеви, показали в Дербенте. Показ организован с учетом ограничений Роспотребнадзора из-за пандемии коронавируса, сообщил в воскресенье ТАСС директор Азербайджанского государственного драматического театра Фирдоуси Аскеров.

"Сегодня в Дербенте Азербайджанский государственный драматический театр в честь празднования 880-летия со дня рождения поэта Низами Гянджеви организовал просмотр спектакля "Низами Гянджеви. Хамсе" в здании Лезгинского театра. Автор - Ифтихар, режиссер-постановщик - заслуженный артист Азербайджана Сарвар Алиев. Вход был организован строго по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса", - сказал собеседник агентства.

По его славам, зрители восприняли спектакль с особой любовью.

"Здесь в Дагестане, в частности в Дербенте, к творчеству великого поэта Низами относятся с особой любовью. Ведь его супруга была именно из нашего родного, древнего Дербента. В его произведениях не раз было и упоминание про Дербент", - добавил Аскеров.

О спектакле

В постановке рассказывается об отношениях 30-летнего поэта и подаренной ему правителем Дагестана юной пленницы Афаг. Она не получила образование, но обладала незаурядным умом, внутренней культурой, знала народные сказания и песни, героические легенды своего народа. Афаг сыграла в жизни Низами Гянджеви заметную роль. Она подарила поэту сына Мухаммеда. Она же вдохновила его на создание женских образов Ширин, Нушабе, Нистандарджихан.

Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф, известный под псевдонимом Низами Гянджеви, - классик персидской поэзии, один из крупнейших поэтов средневекового Востока родился 1141 году в городе Гянджа. Он оставил потомкам корпус своих поэтических произведений, обычно называемый "Хамсе" ("Пятерица"). В него вошли пять самостоятельных поэм: "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Лейли и Маджнун", "Семь красавиц" и "Искандар-нама". Умер поэт в 1209 году.

Азербайджанский государственный драматический театр был создан в Дагестане в начале XX века.