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Российский мультфильм "Кощей. Начало" возглавил отечественный кинопрокат в выходные

Мультфильм собрал 34 млн рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Мультфильм "Кощей. Начало" режиссера Андрея Колпина стал лидером российского проката, собрав 34 млн рублей за минувшие выходные. Об этом в воскресенье свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 28 по 31 октября.

В мультфильме рассказывается история о Белом призраке, который нагрянул в Дивноземское княжество. Ему под силу уничтожить весь мир, и лишь один герой может остановить чудовище. Этот герой молод, красив, силен, водит байк, а зовут его Кощей.

Второе место по кассовым сборам занял американский блокбастер "Веном-2" режиссера Энди Серкиса, собравший 31 млн за выходные. Фильм с Томом Харди в главной роли вышел в широкий российский прокат 30 сентября. Согласно вселенной комикса Marvel, Веном - инопланетный симбиот, который нуждается в носителе, чтобы выжить. Одним из таких носителей становится журналист Эдди Брок, чью историю зритель узнал в первой части "Венома". Во второй части герою Харди предстоит столкнуться с опасным злодеем - серийным убийцей Клетусом Кэсиди, которого в качестве носителя выбрал другой симбиот - Карнаж.

На третьей строчке рейтинга - мультфильм "Неисправимый Рон", собравший 30,3 млн рублей за выходные. Это история о мальчике Барни, который получил на день рождения долгожданного робота Рона. Он должен был стать таким же, как и у всех других школьников, помогать своему хозяину делать публикации в соцсетях и поддерживать связь с одноклассниками. Но Рон оказался бракованным, и Барни решил самостоятельно научить его всему, что знает сам. Мультфильм в России вышел в прокат 21 октября.

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