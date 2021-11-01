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Умер советский и украинский актер Алексей Колесник

Ему был 71 год
Алексей Колесник Andrew Butko/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons
Описание
Алексей Колесник
© Andrew Butko/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Советский и украинский актер Алексей Колесник умер в возрасте 71 года. Об этом сообщил пресс-секретарь международного форума "Золотой Витязь" Владимир Головкин.

"Скончался замечательный человек, заслуженный артист Украины, Алексей Антонович Колесник. Светлая память!" - написал он в Facebook.

О причинах смерти не сообщается.

Актер родился 28 марта 1950 года в Полтавской области. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, работал в украинских театрах, на киностудии имени Довженко.

Колесник дебютировал эпизодической ролью в фильме "Как закалялась сталь" в 1973 году. В дальнейшем сыграл разные роли в более чем 50 фильмах и сериалах, среди которых "Дождь в чужом городе", "Овод", "Школа", "Ярослав Мудрый", "Холодное лето пятьдесят третьего" и другие.

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