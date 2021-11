Автор песен АВВА рассказал о треках, которые войдут в первый за 40 лет новый альбом

СТОКГОЛЬМ, 1 ноября. /ТАСС/. Автор текстов песен шведской группы ABBA Бьорн Ульвеус волнуется по поводу того, как будет принят первый за 40 лет после распада альбом, который выйдет в пятницу 5 ноября. Хотя в Швеции и в остальном мире воссоединение ABBA называют историческим событием, сами члены группы не видят в нем приписываемой этому величины, рассказал он в понедельник в интервью агентству ТТ.

"Конечно же, я переживаю насчет того, как он [альбом] будет принят, - заявил в Ульвеус. - Осознать, что мы делаем нечто, что имеет глобальный характер, и что на всей земле люди слушают наши песни, трудно. Умом, конечно же, понимаешь - это же статистика, но на уровне чувств кажется странным".

Ульвеус отметил, что до этого участники АВВА никогда и не помышляли, чтобы снова собраться вместе, даже несмотря на более чем заманчивые предложения. Самое известное из которых они получили в 2000 году, когда за концертное турне с сотней выступлений им пообещали $1 млрд.

То, что четверку редко видели на людях вместе после распада, способствовало возникновению мифа. На самом деле музыканты довольно часто видятся друг с другом, продолжая оставаться друзьями, а с Агнетой Фельтскуг, бывшей женой, Ульвеус отмечает Рождество и другие семейные праздники.

Сама идея воссоединения АВВА возникла в ходе работы над цифровыми аватарами, когда композитор Бенни Андерссон один раз заметил, что раньше они выпускали только новые песни и никогда не делали шоу. По словам Ульвеуса, они с Бенни спросили Агнету и Фриду, что те думают по этому поводу, и они сказали, что хотели бы снова "зайти в студию и посмотреть, можно ли все это издавать". "Никогда ведь не знаешь, когда уже 40 лет прошло", - отметил музыкант.

Бывшие супруги встретились все вместе, Агнета с Фридой получили тексты песен и "все сразу стало, как раньше".

Новые песни

Рассказывая о новых песнях, Бьёрн Ульвеус отметил, что одна из них, "Маленькие вещи" (Little things), представляется ему настоящей рождественской песней, хотя изначально не задумывалась таковой. "Мы не собирались специально сочинять рождественскую песню и у нас не было мыслей, что сделать ее именно сейчас было бы "коммерчески успешно". У меня просто возникла очень ясная картинка рождественского утра, того покоя и мира, что царят перед пробуждением ребенка", - поведал в Ульвеус.

Что касается песни "Шмель" (Bumblebee), то здесь его вдохновил образ красивого насекомого, олицетворяющего хрупкую природу: "Как умирают виды [животных и растений] и как летним днем наблюдаешь шмеля на фоне синего неба. Тут приходит мысль: "а если бы всего этого больше не было". Наступило бы такое одиночество, какого человек никогда не испытывал, когда виды вымирают, а мы остаемся".

Песню "Я все еще верю в тебя" (I still have faith in you) Ульвеус называет "несколько экзистенциальной": "Я думаю здесь о пройденном пути и одновременно о том, что она [песня] может прочитываться как рассказ о нас, имеющих еще и второе дно, о странных вещах, о "союзах". Мне кажется, слушатели сами откроют для себя, о чем эта песня".

"Ода свободе" (Ode to freedom) для Ульвеуса многоплановая песня. "Что есть свобода - очень трудное понятие, здесь может быть сколько угодно трактовок. И в этой песне я выражаю желание, чтобы кто-то написал оду свободе, которая была бы хороша".

О композиции "Следи за Дэном" (Keep an eye on Dan), поэт рассказывает так: "Ты с кем-то расстался, хотя и не хотел. Потом твоя жизнь вращается вокруг общего ребенка. И вот как раз этот момент, когда ты оставляешь ребенка и уезжаешь, многие запоминают. Со мной такое тоже случилось, и все это, естественно, оттуда".

О группе

На виртуальной пресс-конференции из Лондона в начале сентября группа рассказала, что 5 ноября впервые за последние 40 лет будет выпущен альбом ABBA Voyage с 10 новыми песнями. Было также объявлено о шоу, которое состоится в Лондоне. Оно будет носить то же самое название, что и записанный после столь долгого перерыва альбом. Специально для представления строится арена на 3 тыс. зрителей, а вместе с четырьмя "аббатарами" - голограммами членов квартета - выступят десять живых музыкантов.

Свою первую композицию People need love ("Людям нужна любовь") шведский квартет представил в 1972 году. Через два года группа, названная по первым буквам имен ее участников, победила в музыкальном конкурсе "Евровидение" с песней Waterloo. Последний альбом коллектива The Visitors ("Посетители") вышел в 1981 году. Всего ABBA выпустила восемь студийных альбомов и несколько десятков синглов, а многочисленные сборники песен коллектива выходят и по сей день.

По информации британской вещательной корпорации Би-би-си, в мире продано около 400 млн синглов и пластинок группы. В 2015 году композиция ABBA под названием Dancing Queen ("Танцующая королева") была включена в Зал славы престижной американской премии Grammy. Фильмы Mamma Мiа! и Маmma Мia! 2, в основу которых положены песни шведской группы, по данным кинопортала IMDb (Internet Movie Database), на двоих собрали в мировом прокате более $1 млрд.