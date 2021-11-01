Картины художников со всей России о многонациональной культуре страны представят в ОП РФ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Работы более чем 20 художников о жизни в небольших городах и культуре народов России, в том числе Северного Кавказа, представят в Общественной палате (ОП) РФ в рамках выставки "Лики России", приуроченной ко Дню народного единства. Экспозиция доступна для посетителей с 1 до 21 ноября, сообщил ТАСС в понедельник куратор выставки - председатель комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, а также член семьи коллекционеров Владимир Зорин.

"Лики России" приурочена ко всем событиям, связанным с 4 ноября - Днем единства народов, и она показывает многообразие нашей многонациональной и поликонфессиональной родины. Представлена 41 работа из самых разных регионов страны - Поволжье, Дальний Восток, Северный Кавказ, центральные районы", - сказал собеседник агентства.

Выставка собрала работы более 20 художников со всей страны. Среди авторов представлены работы народного художника Чеченской Республики Аманди Асуханова, а также картины из собрания семьи коллекционеров Зориных "Живопись российской провинции конца XX - начало XXI веков", добавили в пресс-службе ОП РФ. На картинах в основном изображены природные и городские пейзажи, памятные места в регионах, портреты.

"Эта выставка в основном провинциальных художников, которые представляют российскую провинцию. Что хотел бы отметить - это картины не пафосные, не парадные. В них выражена любовь сердца наших граждан, творческих людей. Есть художники непрофессиональные, есть профессиональные. Но независимо от школы, от места написания, от традиции, все эти картины проникнуты любовью к нашей многонациональной родине", - отметил Зорин.

Выставка "Лики России" подготовлена комиссией ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и комиссией ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия. Выставка уже побывала в Татарстане, Башкирии, Оренбургской области, а после Москвы картины будут отправлены в Санкт-Петербург и Архангельскую область.