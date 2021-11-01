Народного поэта Кабардино-Балкарии Кулиева вспоминают в Нальчике и в его родном Чегеме

НАЛЬЧИК, 1 ноября. /ТАСС/. День рождения народного поэта Кабардино-Балкарии, лауреата государственной премии СССР, Кайсына Кулиева отмечают 1 ноября в Нальчике и Чегемском районе республики митингами и возложением цветов.

Традиционная встреча деятелей культуры и искусства Кабардино-Балкарии состоялась 1 ноября у памятника поэту в Нальчике. Известные деятели культуры и писатели, представители общественных организаций и органов власти республики возложили цветы и поделились своими воспоминаниями.

"Как проходит время, мы начинаем осознавать, какой он был невероятно особенный человек, который очень любил свою Отчизну, очень любил малую Родину, Кабардино-Балкарию. Если в мире кто-то знает о Кабардино-Балкарии, то один из тех, кто проложил эти мосты и дороги - Кайсын Шуваевич Кулиев, наша гордость. Мы на площади Кулиева, возле его памятника, и даже отсюда он как бы смотрит на свои горы, и, уходя, он завещал любить свою Родину, преданно служить родному языку. Мы должны всегда беречь его имя, его завещание, ибо он сделал для нас очень многое ради того, чтобы мы почитали, любили, обожали, были более мужественны, более честны, более преданы этой священной земле", - сказал председатель Союза писателей Кабардино-Балкарии Муталип Беппаев.

Заместитель главы администрации Чегемского района Хасанш Одижев рассказал, что сегодня возле могилы Кулиева, в Чегеме, в усадьбе поэта, где его похоронили согласно своему завещанию, также состоялся митинг. "Кайсын Шуваевич - наш земляк, наш родной поэт, которого мы любили, уважали и сегодня чтим. Знаменитый человек, очень любил людей, и люди его любили, до сих пор вспоминают по-доброму, по-хорошему, читают его стихи. Его знали во всей России и за рубежом, и сегодняшнее мероприятие важно в деле воспитания подрастающего поколения, общении народов, живущих в Кабардино-Балкарии, да и во всей России", - отметил он в разговоре с журналистами.

Кайсын Кулиев (1917-1985) родился в селении Верхний Чегем. Первая его книга "Привет, утро!" на балкарском языке была опубликована в 1940 году. В годы Великой Отечественной войны его стихи звучали по радио. Государственная премия РСФСР им. Горького присуждена Кулиеву за книгу об изгнании "Раненый камень" (1966). Кулиев также является лауреатом Государственной премии СССР за "Книгу земли" (1974), Ленинской премии (1990, посмертно) за книгу "Человек. Птица. Дерево" (1985). Кулиев входит в известную плеяду национальных поэтов, к которой принадлежат Расул Гамзатов, Мустай Карим, Давид Кугультинов и многие другие.