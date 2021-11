Альбом Элтона Джона возглавил британские чарты впервые с 2012 года

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Альбом британского исполнителя и композитора Элтона Джона впервые с 2012 года поднялся на первую строчку британских чартов. Об этом сообщило в понедельник издание Billboard со ссылкой на компанию Official Charts Company, составляющую и публикующую музыкальные хит-парады Соединенного Королевства.

Пластинка The Lockdown Sessions, ставшая 32-й в дискографии британского музыканта, опередила по количеству проданных копий новые альбомы американской певицы Ланы дель Рей, а также британских групп Duran Duran и Coldplay. Сэр Элтон в интервью британскому изданию NME отметил, что изначально не планировал записывать новый материал, поскольку был занят прощальными гастролями. Пандемия коронавируса вынудила его прервать мировое турне и вернуться домой для соблюдения режима самоизоляции, во время которого и проводились сессии звукозаписи.

Для работы над диском певец пригласил к сотрудничеству как ветеранов сцены, так и современных звезд поп-музыки и хип-хопа. Каждая композиция включает в себя партии, исполненные как самим автором, так и приглашенными артистами, в том числе Стиви Уандером, Майли Сайрус, Lil Nas X, а также Gorillaz и Metallica.

Процесс работы над записью проходил как удаленно через платформу Zoom, так и вместе с другими исполнителями с соблюдением противовирусных мер безопасности: музыканты были отделены друг от друга стеклянными экранами. По словам Элтона Джона, такая организация студийной работы напомнила ему времена молодости (до начала сольной карьеры Джон выступал в качестве сессионного пианиста - прим. ТАСС). "Я снова становлюсь сессионным музыкантом - как 54 года назад - и мне это нравится", - сказал певец.

В последние годы Элтон Джон все чаще отдает предпочтение выпуску песен с участием других популярных исполнителей. В сентябре 2021 года записанный совместно с британской певицей албанского происхождения Дуа Липой сингл Cold Heart впервые с 2005 года позволил музыканту занять первую строчку британских хит-парадов, сместив с нее композицию Эда Ширана Shivers, которая держалась на вершине почти месяц. 29 октября была анонсирована совместная композиция Джона и Ширана, выход которой состоится перед рождеством в Великобритании.

Синглы Элтона Джона 33 раза входили в топ-10 хит-парадов на его родине и восемь раз оказывались на вершине чартов. Самой популярной стала двойная композиция Candle In The Wind 1997 / Something About The Way You Look Tonight, выпущенная в 1997 году после трагической смерти в автокатастрофе в Париже принцессы Уэльской Дианы (1961-1997). Диск разошелся тиражом в 4,94 млн копий, что сделало его самым продаваемым синглом в истории британской музыкальной индустрии.