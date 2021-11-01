В Москве пройдет выставка шедевров русского искусства из американских коллекций

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Выставка "Шедевры русского искусства из американских коллекций", организованная нью-йоркской галереей ABA, пройдет в Москве с 9 по 12 декабря. В Российской академии художеств представят около 70 произведений русского искусства, сообщили в понедельник в пресс-службе организаторов.

"С 9 ноября по 12 декабря 2021 года в залах Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств состоится выставка "Шедевры русского искусства из американских коллекций", организованная нью-йоркской галереей ABA. В экспозицию войдут произведения искусства величайших мастеров русской живописи - Абрама Архипова, Филиппа Малявина, Константина Коровина, Николая Рериха, Михаила Ларионова, Александра Яковлева, Бориса Григорьева, Давида Бурлюка, Ивана Пуни, Роберта Фалька, Александры Экстер", - говорится в сообщении.

Как пояснили организаторы, галерея ABA - одна из самых компетентных зарубежных организаций, занимающаяся популяризацией и продвижением русского искусства и культуры на западе. Также галерея проводит выставки в Москве, "способствуя возвращению произведений русских художников, в разное время вывезенных из страны".

Всего в новом проекте представят около 70 произведений, охватывающих два столетия русского искусства, от Ивана Айвазовского до Олега Целкова и Эдварда Беккермана. Пейзажная школа второй половины XIX - начала XX вв. представлена такими именами как Николай Дубовской, Владимир Федорович, Александр Маковский и Константин Горбатов. Наиболее значительной работой и центральным экспонатом выставки станет масштабное полотно одного из младших передвижников и основателей объединения "Союз русских художников" Абрама Архипова "Крестьянки на берегу" из знаменитой серии "Торговки".

Среди представителей более молодого поколения центральное место занимает обширный блок произведений Давида Бурлюка, который охватывает его творчество, включая работы японского, русского и американского периодов. В экспозицию войдут более десяти картин художника, от ранних кубофутуристских композиций до американских портретов 1920-х годов и экспрессивного натюрморта, исполненного в 1948 году.

"Сейчас, когда выставочные обмены между США и Россией оказались вынужденно замороженными, нам представляется особенно важным напомнить и коллекционерам, и зрителям о невероятном потенциале русского искусства, о новых перспективах, которые открываются перед частными галереями. Я рад, что в ноябре 2021 года москвичи и гости столицы будут иметь возможность увидеть шедевры русского искусства, которые около 100 лет не показывались в России", - процитировали в пресс-службе владельца нью-йоркской галереи ABA Анатолия Беккермана.