Музей ИЗО в Екатеринбурге представит полотна с образами старого Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Картины выдающихся уральских живописцев Алексея Корзухина и Леонарда Туржанского, посвященные образу старого Урала, представят в экспозиции Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Экспозиция будет открыта со 2 ноября, уточнили ТАСС в пресс-службе музея в понедельник.

"В экспозиции русского искусства XVIII - начала XX века в здании Музея ИЗО <…> в отдельном зале мы собрали фондовые полотна, которые доносят до нас образ старого Урала. <…> Наш музей обладает самой значительной коллекцией ранних портретов академика живописи Алексея Корзухина, а также этюдами Леонарда Туржанского, ученика Серова и Коровина, ставшего одним из основоположников уральской пейзажной школы", - говорится в сообщении. Уточняется, что в экспозицию также войдут работы провинциальных уральских художников.

Отмечается, что в своих работах живописцы представили портреты уральских жителей, а также попытались отразить пейзажные особенности Урала. "В этом пространстве представлены портреты жителей горнозаводского Урала - промышленников и градоначальников, мастеровых и чиновников, старообрядцев и представителей творческой интеллигенции. В работах местных живописцев отражено разнообразие уральского пейзажа: подернутые дымкой горы, скалистые берега Чусовой, лесные пожары и вырубки, а также улицы старого Екатеринбурга, панорамные виды Златоуста и Усолья, образчики раннего индустриального жанра - цехи демидовских и казенных заводов", - добавили в пресс-службе.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств - крупнейший художественный музей Урала. Собрание музея пополнялось передачами произведений из Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина, поступлениями из Государственного музейного фонда, закупочных комиссий, а также от частных коллекционеров и из мастерских художников.