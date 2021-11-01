Умер народный писатель Башкирии Нугуман Мусин

УФА, 1 ноября. /ТАСС/. Народный писатель Башкирии Нугуман Мусин умер на 91-м году жизни, прощание с ним состоится 2 ноября в здании Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахмедова, сообщила пресс-служба Минкультуры республики в понедельник.

"Министерство культуры Республики Башкортостан глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким народного писателя Республики Башкортостан Нугумана Сулеймановича Мусина", - говорится в сообщении.

Писатель признан отличником охраны природы России за то, что многократно поднимал в своих произведениях тему защиты леса и природных богатств. Этой теме посвящены его повести "Зухра", "Краса земли", дилогия "Вечный лес".

В последние годы он работал над крупными эпическими произведениями - трилогиями: "Белый олень на Синь-горе", "Перед половодьем", "Выходи в путь на заре".

"Нугуман Мусин начал писать стихи еще в студенческие годы, но свое признание он нашел в прозе. Первый его рассказ "Мой друг" появился в 1954 году. С тех пор писателем созданы многочисленные рассказы, очерки, повести, романы. Герои его произведений - наши современники. В его творчестве значительное место занимали произведения, написанные о деревне, о ее людях", - добавили в пресс-службе.

Нугуман Мусин родился 17 июля 1931 года в деревне Кулгуна Ишимбайского района, после окончания средней школы он два года работал учителем в родной деревне. Также писатель учился в Стерлитамакском учительском институте, заочно окончил филологический факультет Башкирского госуниверситета. Писатель удостоен звания заслуженный работник культуры Башкирской АССР, в 1991 году он награжден Государственной премией БССР имени Салавата Юлаева. В 2001 году стал народным писателем Башкортостана. Награжден орденом Салавата Юлаева "За заслуги перед Республикой Башкортостан".