Первый кинофестиваль "Свидание с Россией" открылся в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 1 ноября. /ТАСС/. Первый международный кинофестиваль "Свидание с Россией. Территория народного единства" открылся в понедельник в Архангельске. Как рассказал ТАСС генеральный продюсер фестиваля - режиссер Александр Ильин, в связи с противоэпидемическими ограничениями основная часть мероприятий фестиваля пройдет онлайн.

"Это первый международный фестиваль "Свидание с Россией. Территория народного единства". В его названии уже заложена основная особенность данного фестиваля, наша тематика, уникальность этого фестиваля. Это крупнейший в России кинофестиваль, который посвящен межнациональной теме. Архангельск - это дом, площадка фестиваля, но было принято решение, что мы не собираем зрителей в зал, чтобы не создавать очагов инфекции, а ведем прямую трансляцию всех мероприятий фестиваля на сайте www.svidaniesrossiey.ru, на наших страничках в соцсетях", - сказал Ильин.

Фестиваль организован правительством Архангельской области совместно с некоммерческим партнерством содействия развитию кино и туризма "КиТ" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Он посвящен популяризации культурного и природного наследия народов России, сохранению национальной самобытности и традиций, этнокультурного и языкового многообразия, содействию межэтническим отношениям и межконфессиональному диалогу. "Как показывает статистика, мы сейчас смотрим, что у нас 70% зрителей младше 30 лет. Это то, к чему мы стремились - сделать документальное кино актуальным и интересным для молодежи, - добавил он. - Путешествие по своей родине через документальное кино".

Кинопоказы

В конкурсной программе фестиваля 41 фильм. Они представлены в четырех номинациях. "Наша общая история" объединяет картины о народах России и страницах истории, в номинации "Многоликая Россия" покажут работы о сохранении этнокультурного, языкового и природного многообразия народов России и сохранение русского языка как языка межнационального общения в РФ. В номинации "Когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся…" представлены фильмы о межэтнических и межконфессиональных отношениях, в специальной номинации "И в труде, и в бою... " - ленты о вкладе народов Советского Союза в победу в Великой Отечественной войне.

Действие фильма открытия фестиваля - "Красный призрак" - происходит зимой 1941 года. Выходя из окружения около Вязьмы, группа советских солдат останавливается в заброшенной деревне. В этом же доме решает обосноваться немецкий отряд, который ищет таинственного солдата по прозвищу Красный призрак. Он в одиночку убивает захватчиков и загадочно исчезает. "Это прекрасный фильм-новинка, он сейчас идет в кинотеатрах, - сказал собеседник агентства. - И на фестиваль приезжает представить его в прямом эфире, проведет творческую встречу, Павел Абраменков - автор идеи этого фильма, исполнитель одной из главных ролей".

Показы конкурсных работ открыла картина об Арктике "Голоса Бухты Тихой" автора и режиссера из Архангельска Анастасии Ломакиной. Это фильм об истории и сегодняшнем дне первой советской полярной станции на Земле Франца-Иосифа - самой северной территории России. "Бухта Тихая - столица высоких широт, центр притяжения покорителей Арктики. За сезон там обычно принимают более полутора тысяч туристов из 40 стран. Посреди Арктики и ее льдов гостям устраивают теплый прием. Всех ждут улыбки и горячий чай из самовара. Такие территории, без сомнения, объединяют людей всех рас и национальностей", - сказала ТАСС Ломакина.

В качестве фильма закрытия организаторы выбрали работу кинематографистов из Чебоксар "ЭКРА. История одного юбилея". "Мы выбрали совершенно экспериментальную картину, созданную командой из Чебоксар, - рассказал Ильин. - Этот фильм посвящен русской глубинке, особенностям жизни людей, которые работают на производстве - с какими они сталкиваются вопросами, как они их решают. Такие экспериментальные новаторские решения тоже на фестивале предлагаем". Фильм рассказывает о том, как крупная компания из Чебоксар планирует празднование юбилея. Для этого руководство обращается к московскому агентству. А группа сотрудников решает подготовить празднование своими силами.

Зарубежные фильмы и деловая программа

Во внеконкурсной программе фестиваля представлено 14 картин, в том числе фильмы авторов из Бразилии, Китая, ЮАР и Индии. Например, лента южноафриканских кинематографистов "Сага о народе кхойкхой" рассказывает о жизни скотоводов Северной Ботсваны, а бразильская короткометражка "Поварихи из храма Террейро" о женщинах, которые хранят древние тайны традиционной кухни и готовят священную пищу духов оришей. "Зарубежная программа сделана с нашим постоянным партнером - телеканалом ТВ БРИКС. Фильмы, которые мы представляем на фестивале, расходятся по серии зарубежных телекомпаний, зарубежных фестивалей", - пояснил Ильин.

Зрителями кинофестиваля станут жители более 50 субъектов России и свыше 40 стран. К трансляции подключатся российские центры науки и культуры, Русские дома за рубежом, центры по изучению русского языка и культуры. "Зарубежных зрителей интересует многообразная уникальная культура российской глубинки, российского Севера, Алтая, малых народов России, того разнообразия, которым не может похвастаться ни одна страна в мире, и мы хотим, чтобы фильмы фестиваля это отразили", - добавил он.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы и круглые столы. Режиссер анимационного кино из Екатеринбурга Григорий Малышев проведет занятия по анимации для разных категорий участников: от детей и подростков до пожилых. Третьего ноября на фестивале подведут итоги молодежной киномастерской, в которой сейчас обучаются основам написания сценария, режиссуры, монтажа 17 участников из разных регионов страны. Молодые кинематографисты покажут фильмы, которые снимали в течение месяца.

В рамках деловой программы в Архангельск приехали представители Общественной палаты РФ, Российского союза молодежи, часть мероприятий посвящена развитию внутреннего туризма. "Мы воспринимаем фестиваль не только как праздник кино, но и как место, которое объединяет людей, которые занимаются разными вещами. В этом году в Архангельск мы в рамках нашей деловой площадки привозим туристическую компанию TUI и надеемся, что это будет способствовать развитию туристического бизнеса в Архангельской области", - сказал собеседник агентства.

Церемония закрытия фестиваля пройдет в Архангельске 4 ноября, 5 ноября продолжатся показы внеконкурсных фильмов и мероприятия деловой программы.