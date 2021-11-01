Автор из Московской области победил в литературном конкурсе, посвященном Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 1 ноября. /ТАСС/. Андрей Салин из Ивантеевки Московской области стал победителем всероссийского открытого конкурса короткой прозы об Арктике "Голоса полуночных земель", который начался 5 июля, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе конкурса.

"Лауреатом конкурса и обладателем первого приза стал Андрей Салин из города Ивантеевка Московской области с рассказом "Девичья луда". На втором месте - Анна Горева из Костромы с рассказом "Папин свитер". Алла Горбунова из Санкт-Петербурга с рассказами "Иконописец и псоглавец", "Замок ангелов" и "Земля Франца-Иосифа" заняла третье место", - сообщили в пресс-службе.

В конкурсе приняли участие 120 авторов из 35 регионов России, а также из Белоруссии, Германии, Израиля. Литераторам предлагалось раскрыть темы о путешественниках и мореходах, исследователях и первооткрывателях Арктики, о встрече культур и взаимодействии коренных народов Севера с переселенцами и землепроходцами. Можно было представить на конкурс семейные предания, современные сказы, байки, бывальщины и небылицы. Победители получат денежные призы, а их произведения лягут в основу театральных чтений, премьера видеозаписей которых состоится на сетевых площадках конкурса и проекта "Русское устье. Северный путь" до конца 2021 года.

Лауреат конкурса Андрей Селин - член Русского географического общества, путешественник, краевед, работает учителем географии в г. Ивантеевке Московской области и руководит молодежным учебно-исследовательским клубом "Наша Арктика". С 2010 года организует экспедиции, посвященные выявлению природно-культурного наследия поморского берега Белого моря. Автор сборника рассказов "Приходило море в гости" (2018 год), посвященного культуре Поморья и Русского Севера, и книги "Герой Социалистического Труда Юдин Яков Иванович. Портрет на фоне эпохи" (2021 год) - художественной биографии первого Героя Труда Карелии, коневода колхоза "Заря Севера" из села Колежма. Анна Горева - архитектор, детство провела в поселке Гремиха Мурманской области. После окончания архитектурно-строительного техникума в Костроме по распределению вновь переехала в Мурманск. Писать начала два года назад. Алла Горбунова - российский поэт, прозаик, литературный критик. Живет в Москве и Санкт-Петербурге. Автор восьми книг стихов и шести книг прозы, изданных в России, Италии, Болгарии.

Открытый литературный конкурс короткой художественной прозы "Голоса полуночных земель" - часть межрегионального медиапроекта "Русское устье. Северный путь", который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.