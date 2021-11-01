Театр "Русская антреприза имени Андрея Миронова" посвятил Рудольфу Фурманову премьеру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Премьеру нового сезона петербургский театр "Русская антреприза имени Андрея Миронова" посвятил Рудольфу Фурманову, который был его основателем и бессменным художественным руководителем до 2021 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации города.

"Театр "Русская антреприза имени Андрея Миронова" представил первую премьеру нового 34-го сезона - спектакль "Дни его жизни". Он посвящен основателю театра, народному артисту России Рудольфу Давыдовичу Фурманову, который ушел из жизни 9 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Спектакль поставили режиссеры Влад Фурман и Виктор Крамер. Ведущие актеры контрактной труппы театра представляют историю жизни Рудольфа Фурманова - советского и российского театрального режиссера, актера, продюсера и литератора.

Фурманов родился 22 октября 1938 года в Ленинграде. Он основал театр "Русская антреприза" и первые восемь лет постановки велись на разных площадках, пока в 1996 году театр не получил постоянный адрес в Доме с башнями на Петроградской стороне. Фурманова похоронили на Большеохтинском кладбище.