Фестиваль народного творчества и ремесла собрал в Грозном участников из 17 регионов России

ГРОЗНЫЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Торжественное открытие фестиваля-конкурса народного творчества и ремесла "Многоликая Россия-2021", посвященного Дню народного единства, состоялось 1 ноября во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева в Грозном. В нем принимают участие творческие коллективы из 17 регионов России.

"В программе - открытие фестиваля, конкурсные прослушивания, церемония награждения и гала-концерт победителей. Фестиваль-конкурс проводится по следующим направлениям: декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство и фольклорное творчество", - сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции фестиваль пройдет без зрителей. 2 ноября участников ожидают конкурсные прослушивания. "Мы надеемся, что каждый участник фестиваля за недолгие три-четыре дня пребывания в фестивальном Грозном увезет с собой на родину не только награды, но и живое позитивное мнение о чеченском народе, его добрых традициях, красивых обычаях", - отметили организаторы.

Проект реализуется в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" нацпроекта "Образование".