Малый театр представит премьерный спектакль "Петр I"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Премьера спектакля режиссера Владимира Драгунова "Петр I" состоится во вторник на Исторической сцене Государственного академического Малого театра, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Малый театр выпускает спектакль "Петр I" Дмитрия Мережковского к 300-летию со дня провозглашения России империей и 350-летию в 2022 году со дня рождения Петра I", - отметили в пресс-службе.

Роль Петра исполняет заслуженный артист России Андрей Чубченко, царевича Алексея - Станислав Сошников, в постановке также заняты народный артист России Валерий Афанасьев, актриса Ольга Плешкова и другие актеры. Декорации выполнены в виде строящегося большого корабля, но пока заложено только его основание. Художник-постановщик спектакля - Мария Утробина.

Действие происходит в Санкт-Петербурге и Неаполе в 1717-1718 годах. Хотя известно, что царевич Алексей не поддерживал отца и производимые им реформы, создатели спектакля не рассказывают об однозначном их противостоянии. "Тут у всех своя правда, характер, судьба, каждого героя по-человечески жаль. Петр ставит во главу угла благополучие государства. Алексей, напротив, ищет счастья в вольной жизни, жаждет взаимной любви, ожидает рождения наследника, пусть и незаконного. Зрителю предстоит самому решить, чья история ему ближе - властного, но по-своему любящего правителя-отца или ищущего своей правды сына", - сообщили в театре.

Как отметил режиссер постановки Владимир Драгунов, роман Дмитрия Мережковского "Антихрист. Петр и Алексей" актуален и сегодня: только сильный правитель может удержать Россию, но его возможности не беспредельны, и от выбора каждого зависит судьба страны. "Так было и во времена царя Петра, так есть и сейчас, поэтому роман Дмитрия Мережковского "Антихрист. Петр и Алексей", над сценическим воплощением которого мы все так увлеченно работали, до сих пор не утратил своей актуальности и силы", - пояснил Драгунов.

Для посещения театра необходим QR-код.