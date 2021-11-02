В московских Вешняках отреставрируют храм XVII века

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Памятник культурного наследия федерального значения XVII века церковь Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках будет отреставрирован под контролем столичного департамент культурного наследия. Об этом сообщается на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Храм Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках - одна из жемчужин района. Он относится к первым церковным зданиям, возведенным в столице и пригородах после окончания Смутного времени. Сейчас храм нуждается в реставрации. Ее проект уже согласован, все работы пройдут под контролем нашего ведомства", - приводятся в сообщении слова главы Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

Реставраторам предстоит укрепить фундамент, а также вход в подвал, заменить перекрытия, привести в порядок кирпичные своды Монье и обновить гидроизоляцию стен. Кроме того, специалисты восстановят утраченный архитектурный элемент - кокошник на четверике храма (главной части здания четырехугольной формы). Будут отреставрированы система водостока, крыльцо со стороны западного фасада, ограда церкви. Помимо этого, оборудуют новый пандус. Внутри отремонтируют напольное покрытие, деревянные лестницы, железные двери, а также деревянные окна и двери XIX века.

Прежде чем подготовить проект реставрации, специалисты провели комплексные научные изыскания. В лабораториях тщательно разбирали состав и свойства оригинальных строительных и отделочных материалов, проводили химико-технологические и микологические анализы.

История храма

Каменно-кирпичная церковь была возведена в 1645 году. Постройка представляет собой уникальный образец храмовой архитектуры середины XVII века, сочетающий в себе как купола, так и шатровые навершия - остроконечные крыши, характерные для древнерусского зодчества. Это двухэтажная каменно-кирпичная церковь на подклете с приделами и колокольней, которые были возведены позже. По воле патриарха Никона, противника шатровой архитектуры, приделы оформили куполами вместо островерхих крыш.

За свою 370-летнюю историю церковь Успения Пресвятой Богородицы была то домовой, то приходской. Ее неоднократно перестраивали, а в последние десятилетия реставрировали. Сейчас в ее архитектуре сохранены элементы не только XVII, но и XVIII и XIX столетий. Среди них - своды Монье, академическая масляная живопись в интерьерах, старинные иконостасы и отдельные иконы, подписанные художником последней трети XVII - начала XVIII века Тихоном Филатьевым, а также ажурная металлическая ограда, двери и окна.

Церковь действовала до 1940 года. Во время Великой Отечественной войны в ней располагались склад, мастерская по ремонту танковых двигателей, затем столовая и конюшня. В 1947 году храм был возвращен верующим, и в течение нескольких следующих лет в нем проводились восстановительные работы.