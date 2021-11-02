Кадры репетиции основателей "Землян" попали в сеть

В интернете появилось видео, на котором музыканты рок-группы "Земляне" готовятся к совместному выступлению на "Золотом граммофоне". На кадрах видно сооснователей коллектива - барабанщика Владимира Киселева и гитариста Игоря Романова, а также вокалиста Андрея Храмова (в группе с 2006 года) и клавишника Андрея Дубровина (стал участником коллектива в 2018 году).

Поклонники легендарного состава группы ждут официального подтверждения слухов о ее воссоединении, однако сам Владимир Киселев пока не дал комментариев о планах коллектива на будущее.

Группа "Земляне" была основана в 1978 году в Ленинграде. Популярность пришла к коллективу в 1979 году после исполнения песни "Красный конь". Визитной карточкой группы стала композиция "Трава у дома", записанная в 1982 году.

Премию "Золотой граммофон" ежегодно вручает радиостанция "Русское радио" исполнителям самых популярных песен года, которые продержались в хит-параде радиостанции больше 20 недель. Церемония вручения премии "Золотой граммофон" запланирована на 28 ноября.