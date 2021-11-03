Шорт-лист премии "Нос" определили на книжной ярмарке в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Шорт-лист ежегодной литературной премии "Нос" ("Новая словесность") из десяти произведений определен по итогам дебатов на XV Красноярской ярмарке книжной культуры. Об этом сообщили в среду в Фонде Михаила Прохорова.

"В шорт - лист литературной премии "НОС" 2021 года вошли: "Рана" Оксаны Васякиной, "Три персонажа в поисках любви и бессмертия" Ольги Медведковой, "Кожа" Евгении Некрасовой, "Злой мальчик" Валерия Печейкина, "Риф" Алексея Поляринова, "Фистула" Артема Серебрякова, "Тайга далекая" Андрея Томилова, "Типа я" Ислава Ханипаева, "Алкиной" Романа Шмаракова, "Стрим" Ивана Шипнигова", - говорится в сообщении.

Соучредитель Фонда Михаила Прохорова Ирина Прохорова уточнила, что победитель будет определен на финальных дебатах в Москве в начале 2022 года. "Список интересный, я думаю, много будет обсуждений и победитель совсем не очевиден", - подчеркнула она.

Литературная премия "Нос" была учреждена Фондом Михаила Прохорова в 2009 году, в год празднования 200-летия со дня рождения Николая Гоголя, как открытая дискуссионная площадка для выявления трендов в современной российской литературе. Шорт-лист, а также лауреаты премии выбираются в ходе открытых дебатов жюри и экспертного сообщества.

Ежегодная Красноярская ярмарка книжной культуры проводится с 2007 года. В этом году она проходит с 3 по 7 ноября.