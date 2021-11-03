"Ленфильм" получил исключительную лицензию на фильмы своей "золотой коллекции"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС. Госфильмофонд России и киностудия "Ленфильм" подписали договор о передаче исключительной лицензии на право сообщения по телевидению и по кабелю на территории России, СНГ и остальных стран мира, фильмов "золотой коллекции "Ленфильма", сообщила пресс-служба киностудии.

"Киностудия планирует доходы от прав на использование "золотой коллекции" направить на проекты своей лаборатории "Ленфильм-дебют". Для нас крайне важно, чтобы то, что наработали предыдущие поколения, работало на будущее" - сказал генеральный директор "Ленфильма" Федор Щербаков.

Лицензионный договор будет действителен до 2043 года. В "Золотую коллекцию" киностудии входят фильмы, которые полюбились еще советскому зрителю и без преувеличения стали классикой отечественного кинематографа. Среди них: "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" (режиссер И. Масленников), "Свадьба в Малиновке" (режиссер А. Тутышкин), "Полосатый рейс" (режиссер В. Фетин), "Гамлет" (режиссер Г. Козинцев) и многие другие.

Как отметила накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова, "все доходы, которые будут получаться от "золотой коллекции", будут делиться в пропорции 50/50, пятьдесят [процентов] это будет "Ленфильм" и 50 [процентов] это будет Госфильмофонд".