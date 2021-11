Дайана Росс выпустила тизер нового клипа

Видеоклип готовится к выпуску в поддержку нового студийного альбома Росс под названием Thank You. В период пандемии певица записывала треки в своей домашней студии. Ожидается, что альбом выйдет к концу этой недели. Последний альбом Росс был выпущен в 2006 году под названием I Love You.

В тизере продемонстрированы сначала студийные декорации, на которых происходит съемка в ускоренном времени, а затем и сама Росс, исполняющая песню.

По словам певицы, новый альбом посвящен благодарности к жизни. "Прошлый год я провела, записывая новую музыку, и эта музыка представляет собой отражение радости, любви и благодарности, которые я испытываю каждый день. Это альбом огромной признательности жизни и всем вам", - сказала Росс.

Певица прославилась в 1960-х, как солистка женской группы The Supremes. С 1970-х начала сольную карьеру. Исполняла песни в различных стилях, включая джаз, диско, поп, соул и многие другие.