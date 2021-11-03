Жюри игрового кино фестиваля Arctic open возглавила киновед Алена Шумакова

АРХАНГЕЛЬСК, 3 ноября. /ТАСС/. Жюри полнометражного игрового кино V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open, который пройдет в Архангельске 9-12 декабря, возглавила киновед, консультант Венецианского кинофестиваля по русскому кино Алена Шумакова, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Работа жюри разделена по направлениям: полнометражное игровое кино, документальные фильмы, кино для детей и юношества, короткометражное игровое кино. В жюри фестиваля вошли знаковые кинопродюсеры, режиссеры, актеры. Председатель жюри полнометражного игрового кино - киновед, куратор кинофестивалей Алена Шумакова. С 2002 года она работает в качестве отборщика фильмов из стран бывшего СССР и Восточной Европы на различных фестивалях, курировала ретроспективы советского и российского кино в Италии и за рубежом, автор многочисленных статей, педагог Болонского университета", - сказали в пресс-службе.

В составе жюри также актриса театра и кино Виктория Толстоганова и продюсер Артем Васильев. Председатель жюри документального кино - итальянский режиссер Томмазо Мотолла, в составе коллегии - директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Хенриетте Борг Рейнхольдт и режиссер Ольга Привольнова. Жюри короткометражных фильмов возглавила продюсер Сардана Саввина, в составе жюри - норвежская актриса Герильд Моссет и кинооператор Макс Трапо.

Председатель жюри фильмов для детей и юношества - актриса Надежда Михалкова, в жюри также режиссер Анар Аббасов и заведующая педагогической частью Архангельского театра кукол Марина Мельницкая. "Участникам конкурсной программы кинофестиваля всегда важно, кто будет оценивать их фильмы и определять победителей. В этом году в жюри кинофестиваля помимо авторитетных киноотборщиков, известных актеров, операторов, режиссеров и сценаристов много продюсеров. И это наш сознательный выбор, так как продюсерский взгляд имеет не только профессиональную цепкость на оценку воплощенного режиссером сценарного замысла, но и понимание всех этапов кинопроизводства", - сказала программный директор фестиваля Анжелика Долинина.

Все члены жюри приедут в Архангельск в дни работы фестиваля: они будут смотреть фильмы в зрительном зале вместе со зрителями, которые зарегистрировались на показ. Лауреатов фестиваля объявят на торжественной церемонии награждения фестиваля в Архангельском театре драмы 12 декабря.

Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open - проект Поморского культурного фонда "Берегиня" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области, Министерства культуры Архангельской области. Соорганизатор проекта - Северный Арктический федеральный университет.