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Уникальные съемки 1923 года с Малевичем представят на выставке на Урале

В экспозиции покажут более 80 работ художников-авангардистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Арт-галерея Ельцин Центра совместно с Энциклопедией русского авангарда представит 5 ноября выставку работ Казимира Малевича, Марка Шагала и других представителей авангарда. В экспозиции будут представлены более 80 работ художников, а также архивные фото, документы и уникальные документальные кадры 1923 года с участием Малевича, сообщила в среду в Уральском региональном центре ТАСС искусствовед, куратор, лектор лондонского Института Курто Наталья Мюррей.

"На выставке у нас еще представлены уникальные кадры из документального фильма, которые удалось найти, которые запечатлели выставку художников всех направлений 1923 года, на которых вы также видите художников, <…> включая Малевича, и залы выставки. <…> Думаю, мало кто видел этот документальный фильм", - сказала она. Советский и российский историк искусства, исследователь живописи русского авангарда, соавтор и редактор "Энциклопедии русского авангарда" Андрей Сарабьянов подчеркнул, что эти кадры - единственная документальная съемка, где запечатлены Казимир Малевич и Владимир Татлин.

Редкие экспонаты

Центральная тема проекта - история одного из самых ярких периодов деятельности Малевича по созданию новаторской школы авангардного искусства, о развитии вокруг идей Малевича художественной концепции супрематизма. Руководитель Арт-галереи Ельцин Центра Илья Шипиловских утонил, что работа над организацией выставки шла год, работы привезены из десяти музеев и пяти частных коллекций - например, из Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, Национального художественного музея Республики Беларусь, Вятского художественного музея, Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств. Здесь собраны работы порядка 30 художников - Малевича, его учеников и друзей, других представителей авангарда. В частности, Марка Шагала, Льва Юдина, Константина Рождественского, Анны Лепорской, Ильи Чашника, Николая Суетина, Павла Филонова и многих других.

Как отметил Сарабьянов, большинство из представленных картин зритель видит редко, а ряд работ будет представлен широкой публике впервые. "Например, Малевич, который у нас представлен - поздний Малевич из Русского музея - он бывает на выставках, но в основном на зарубежных, по России его возят мало", - поделился эксперт.

Мюррей отметила, что проект рассказывает о периоде с 1919 года, в том числе отражая, что стало с этим направлением искусства в 1930-е годы. "Мы пытались показать, как супрематизм родился, из чего он родился, как он эволюционировал при жизни Малевича <…> - полтора десятилетия, с Витебска начиная и заканчивая Ленинградом. <…> И получилось так, что открылась картина всего искусства того времени авангардного, потому что мы показываем еще работы Филонова, Шагала, то есть художников, которые не были ни учениками, ни коллегами Малевича, а иногда антагонистами, <…> но все это единое художественное сообщество, в котором варилось все очень бурно, идеи какие-то возникали", - сказал Сарабьянов.

Он также рассказал, что на выставке представлены цитаты из дневников ученика Малевича Льва Юдина и множество уникальных документальных фотографий Малевича и его учеников. Выставка будет работать до 20 февраля.

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